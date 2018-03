Koblenz Open: Mats Moraing fordert im Finale de Schepper

Am heutigen Sonntag steht der Finaltag des wichtigsten Tennisturniers der Region, der Koblenz Open, an. Im Einzelfinale des mit insgesamt 43.000 Euro dotierten ATP-Challenger Turniers, das von der Rhein-Zeitung unterstützt wird, stehen sich ab 14 Uhr Kenny de Schepper aus Frankreich und der Deutsche Tennisspieler Mats Moraing gegenüber.

Moraing nutzte die lautstarke Unterstützung der 1600 Besucher in der gut gefüllten CGM-Arena am Samstagnachmittag und setzte sich gegen den an Position 3 gesetzten Ukrainer Sergiy Stakhovsky durch. Der 25-jährige aus Mühlheim an der Ruhr feuerte 16 Asse, wehrte beide Breakbälle gegen sich ab und verwandelte drei seiner eigenen Chancen, um nach einer Stunde und 12 Minuten Spielzeit einen 6:4, 6:3-Erfolg zu feiern.

Das Erreichen des Finales in Koblenz ist für Moraing schon jetzt der größte sportliche Erfolg seiner Karriere. Mit den im Verlauf des Turniers gesammelten Weltranglistenpunkten wird der mit einer Wildcard gestartete 25-Jährige am Montag erstmals in den Top 200 der Welt gelistet werden.

Im Doppelfinale stehen sich in diesem Jahr die Duos Antonio Sancic/SanderArends und Tristan-Samuel Weissborn/ Romain Arneodo gegenüber. Beginn der Partie ist ab 12 Uhr. (mbo)

[Update]:

Mats Moraing setzt sich in zwei Sätzen klar mit 6:2 und 6:1 gegen den Franzosen durch und gewinnt die Koblenz Open 2018. Ein ausführlicher Spielbericht folgt später.