Genossen unter Erfolgsdruck

Für die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ist die Konsequenz aus dem Bonner Parteitag klar: „Die Union muss sich jetzt bewegen“, sagt der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber. Die CDU müsse nun „zeigen, wie viel ihnen wirklich an Stabilität liegt.“ Teuber hat in Bonn gegen die GroKo-Verhandlungen gestimmt, enttäuscht ist er jetzt nicht: „Das Ergebnis war beachtlich knapp“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, „unsere Leute müssen jetzt auch liefern.“ Auch für Parteichef Martin Schulz „werden es Wochen der Wahrheit“.

Ähnlich sieht es Ex-Generalsekretär und Landtagsabgeordneter Jens Guth aus Worms: „Das ist genau das richtige Signal für die GroKo-Verhandler, dass sie nachbessern müssen“, sagt er – vor allem bei den Themen Zwei-Klassen-Medizin, sachgrundlose Befristung und Migration.

49 Delegierte aus Rheinland-Pfalz waren am Sonntag beim Sonderparteitag der SPD in Bonn. Die Abstimmung in der Delegation sei spiegelbildlich zur ganzen Partei gewesen, sagt der rheinland-pfälzische Generalsekretär Daniel Stich. „Es gibt keinen Königsweg, es ringen alle miteinander, und das mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut“, erklärt er. Die SPD sei „in Gänze in einer schwierigen Situation, wir müssen zusammenbleiben“, unterstreicht er. Er habe aber „nicht das Gefühl, dass sich die Partei gespalten hat.“

Volker Wissing: "Nicht gerade Rückenwind"

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner begrüßt den SPD-Parteitagsbeschluss: „Gut, dass die SPD sich zu einer möglichen Regierungsbeteiligung durchringen konnte und nicht weiter der Illusion nach einer Minderheitsregierung oder einem Kooperationsmodell nachhängt. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin sieht allerdings keinen Spielraum für Nachverhandlungen zum Sondierungspapier. Es gehe nun um eine „intensive inhaltliche Ausgestaltung der Sondierungsergebnisse“, sagt sie. „Das Haus steht sozusagen, die Koalitionsgespräche werden die Innenarchitektur sein, aber es werden keine Wände mehr verrückt, das gefährdet sonst die Statik.“

„Ich habe Respekt vor der knappen Entscheidung der SPD“, sagte am Abend der stellvertretende Ministerpräsident Volker Wissing (FDP) unserer Zeitung. Zuvor hatte er getwittert, 43,5 Prozent Nein-Stimmen seien nicht gerade Rückenwind. Gelinge es aber nicht, eine stabile Regierung zu bilden, sei das die Schuld der CDU und Kanzlerin Angela Merkel. Die SPD habe sich ihren Schritt nun nicht leicht gemacht. „Die große Zahl derer, die mit Nein gestimmt haben, zeigt, dass viele in der SPD sich auch nach einer Erneuerung sehnen“, fügte Wissing hinzu.

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz ist nach der Abstimmung sehr erleichtert. Er wertet im Gespräch mit unserer Zeitung das Votum von 56,4 Prozent Ja-Stimmen als vernünftig. Diese „deutliche Entscheidung“ legitimiere für Verhandlungen mit der Union. Er fordert allerdings auch: „Die Union wird sich bewegen müssen“, damit es zu der Regierungsbildung kommt.

Ein bisschen stolz macht Lewentz auch das Kompliment eines saarländischen Sozialdemokraten, der meinte: „Die Rheinland-Pfälzer haben den Parteitag gerockt.“ Dies zielt darauf ab, dass SPD-Vize und Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit ihrer Eröffnungsrede den kämpferisch-selbstbewussten Ton vorgegeben und Fraktionschefin Andrea Nahles entscheidend den Delegierten ins Gewissen geredet hat. Und: Der frühere SPD-Bundesvorsitzende Rudolf Scharping, der erstmals nach 17 Jahren wieder einen Bundesparteitag besucht habe, habe „mit einer guten Rede“ eindringlich dafür geworben, mit der Union zu verhandeln. „Deutschland braucht eine starke Regierung“, sagt Lewentz und ist überzeugt, dass im Sondierungspapier bereits wichtige Punkte für die Arbeitnehmer erreicht worden sind. Darauf könne jetzt in den Verhandlungen aufgebaut werden.

Gute Debattenkultur

In der rheinland-pfälzischen SPD hätten im Vorfeld des Parteitags mehr als 1000 Mitglieder über das Pro und Kontra diskutiert. An dieser „guten Debattenkultur“, die bundesweit einmalig gewesen sei, wolle die Landespartei jetzt festhalten, kündigt Lewentz gegenüber unserer Zeitung an: „Wir wollen mit den Mitgliedern im Gespräch bleiben und eine Mitmachpartei sein.“

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hält es nicht für ausgeschlossen, dass eine Große Koalition noch am Mitgliederentscheid der SPD scheitern kann. „Die Union hat es durch ihre Taten, aber auch mit der Art des Umgangs mit der SPD in der Hand, ob die SPD-Mitglieder am Ende zustimmen können oder eben nicht“, sagte Hering.

Von Gisela Kirschstein und Ursula Samary