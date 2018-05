Wer in Rheinland-Pfalz einen Antrag auf medizinisches Cannabis stellt, muss in vielen Fällen mit einer Ablehnung durch die Krankenkassen rechnen. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) beschied im Jahr 2017 54 Prozent aller Ansinnen negativ. 2018 waren es bisher 51 Prozent. „Wir beobachten diese Werte durchaus kritisch“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in einer Sitzung des Gesundheitsausschusses.

Der FDP-Abgeordnete Steven Wink hatte die Landesregierung in einem Antrag um Berichterstattung gebeten. „Es geht gar nicht darum, hier eine restriktive Haltung anzuprangern“, erklärte er. Die Liberalen wollen vielmehr verhindern, ...

