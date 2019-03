Bei einem Wohnhausbrand im sogenannten Völkerring sind am Dienstagabend mehrere Menschen in Bad Kreuznach verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21.48 Uhr meldete ein Anwohner ein brennendes Haus im sogenannten Völkerring an der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach. Der Dachstuhl eines der Gebäude war in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei trafen ...