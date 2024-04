Plus Montabaur

Außergewöhnliche Montabaurer gewürdigt: Ehrenabend für Ferdinand Ebert und Hermann Josef Roth

i Ehrengast Hermann Josef Roth bedankte sich beim Duo Hovemann, das den Abend mit Klarinettenklängen umrahmte. Foto: Maja Wagener

Der Fokus sollte an diesem Abend in der Bürgerhalle in Montabaur auf Ferdinand Ebert liegen, dem vielseitig talentierten Pfarrer aus Montabaur, der unter Pseudonym Gedichte und Theaterstücke geschrieben hat. Mit ihm stand dessen Neffe im Mittelpunkt, Hermann Josef Roth, Theologe, Naturwissenschaftler, Umweltaktivist und Kulturhistoriker, dem der Westerwald viele Beiträge und Zeitdokumente verdankt – auch die von Ferdinand Ebert.