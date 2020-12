Yoga im Herbst – Fünf VfL-Yogakurse starten im Oktober

Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 09:43 Uhr

Da das Franziskushaus/St. Josefshaus in Hausen aufgrund der Pandemie derzeit als Kursraum nicht zur Verfügung steht, wurden zwei neue Kursräume gefunden.

Yoga hilft bei Entspannung und neue Kraft wird aufgeladen. Es ist eine harmonische Verbindung von Atmung, Bewegung und Konzentration sowie Meditation. Die Teilnehmenden gelangen zu einem besseren Körpergefühl, kräftigeren Muskeln, höherer Flexibilität und tieferer Entspannung. Sie finden zur inneren Ruhe und Gleichgewicht.

Kirsten Krebs beginnt mit ihren zwei Montagskursen am 5. Oktober. Der erste läuft von 16.45 bis 18.15 Uhr, der zweite geht von 18.30 bis 20 Uhr. Diese Kurse finden im Kolpinghaus Waldbreitbach, Brückenstraße 12, statt.

Die Kurse von Jutta Lacher beginnen am 5. und 8. Oktober. Montags findet der Kurs von 8.30 bis 10 Uhr statt. Die Kurse am Donnerstagabend sind um 16 bis 17.30 Uhr beziehungsweise um 18 bis 19.30 Uhr. Ihre Kurse finden im Dorfgemeinschaftshaus Hausen, Hönninger Straße 18, statt.

Die Gebühren für alle angebotenen Kurse betragen 60 Euro beziehungsweise 30 Euro für VfL-Mitglieder. Da Yoga-Lehrerin Jutta Lacher entsprechend zertifiziert ist, können ihre Kurse von der Krankenkasse bezuschusst werden.

Die Sportler müssen sich an die Abstands- und Hygienemaßnahmen halten, wie sie die Ortsgemeinden für die derzeitige Nutzung ihrer Häuser zur Bedingung gemacht haben. Der VfL Waldbreitbach bedankt sich bei den Ortsgemeinden Waldbreitbach und Hausen für die Bereitstellung ihrer Dorfgemeinschaftshäuser. Informationen und Anmeldung direkt bei Kirsten Krebs, telefonisch unter 0171/792 58 41 oder Jutta Lacher unter Telefon 02638/6204 oder per E-Mail an yoga@vfl-waldbreitbach.de oder auf der Internetseite unter https://vfl-waldbreitbach.de/kurse/yoga/.