VR Bank Rhein-Mosel begrüßt ihre neuen Auszubildenden

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres konnte die VR Bank Rhein-Mosel fünf neue Auszubildende am Hauptsitz in Neuwied begrüßen.

Es ist der erste Jahrgang, der bei der im September 2020 fusionierten VR Bank Rhein-Mosel seine Ausbildung beginnt. Für die Neuankömmlinge beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, den die VR Bank in den kommenden zweieinhalb Jahren aktiv mitgestalten möchte. Die ersten Tage stehen ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens. Zu Beginn der Ausbildung werden im Raiffeisen FinanzCenter (RFC) in Neuwied die Grundlagen für die kommenden Aufgaben gelegt. Anschließend geht es für die neuen Auszubildenden bereits in die Filialen. Dort können sie ihr theoretisches Wissen bereits in der Praxis anwenden. Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten alle Auszubildenden einen Überblick über weitere Bereiche der Bank. Von der Marketingabteilung, über die Firmenkundenbetreuung bis zum Controlling ist alles dabei. So sollen die Berufsstarter bestmöglich auf ihre anstehenden Aufgaben als Bankkaufmann/-frau vorbereitet werden. Die VR Bank Rhein-Mosel wünscht den neuen Auszubildenden auf Ihrem beruflichen Weg viel Erfolg und freut sich auf die gemeinsame Zeit.