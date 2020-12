Unternehmer sprach auf AfD-Kreistreffen zu Corona: Kein neuer Lockdown

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 14:57 Uhr

Aus seiner persönlichen Erfahrung als Unternehmer berichtete Schattner anschaulich von weiteren Herausforderungen für Wirtschaft und Arbeitnehmer durch die Corona-Auflagen: Durch Schulschließungen fallen Arbeitnehmer aus, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, was finanzielle Verluste für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeutet. Einreise- und Beherbergungsbeschränkungen treffen Monteure und Lieferanten und können zu großen Verzögerungen führen, was wiederum finanzielle Nachteile für alle Beteiligten mit sich bringt. In der produzierenden Industrie treffen Vorprodukte teils mit großer Verspätung ein und müssen die Abläufe teilweise umgestellt werden, um den festgelegten Mindestabstand gewährleisten zu können, was wiederum mit finanziellen Belastungen verbunden ist.

Schattner warnte dringend vor einem weiteren Lockdown und unverhältnismäßigen Einschränkungen für Wirtschaft und Gastronomie: „Die wirtschaftlichen Folgen des Lockdown sind jetzt schon verheerend und noch lange nicht ausgestanden. Ein weiterer Lockdown wäre eine Katastrophe, auch gesundheitlich: zur Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen Gesundheitswesens braucht es eine starke Wirtschaft. Außerdem müssen wir an die negativen Auswirkungen des Lockdowns für viele Menschen denken: sowohl der psychische Stress als auch die Tatsache, dass viele Behandlungen wegen Corona verschoben wurden und viele Menschen mit anderen Befunden augenscheinlich aus Corona-Angst nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus gegangen sind, dürften Folgen haben, die noch erfasst werden müssen. Ja zu sinnvollen Schutzmaßnahmen, Nein zu Lockdown, Beherbergungsverbot und Maskenpflicht im Schulunterricht!“

Im Anschluss stellten sich die Redner den Fragen des Publikums. Dabei zeigten die AfD-Politiker Perspektiven auf und erläuterten die Lösungsvorschläge ihrer Partei. „Es war eine gelungene Veranstaltung mit vielen interessierten Gästen“ resümierte Dr. Jan Bollinger und beendete den offiziellen Teil der öffentlichen Veranstaltung.

