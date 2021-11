TC Steimel spielte erfolgreiche Medensaison

Das Foto zeigt Soeren Loy, Daniel Schreiner, Jan Schreiner, Demian Seifert und Jaroslav Moiss. TC Steimel Das Foto zeigt Nadine Hachenberg, Natanja Neitzert, Conny Kopp und Anne Elfert. TC Steimel Das Foto zeigt Verena Manderbach, Anja Semmler, Jenny Maasch, Laura Schuh und Tanja Wilius. TC Steimel Das Foto zeigt Mario Niess, André Seliger, Christoph Manderbach, Julian Müller und Stefan Stein. TC Steimel Das Foto zeigt Jil Dreidoppel, Nadine Potschka, Ayleen Herder und Fabienne Seitz. TC Steimel

Der TC Steimel war in der Medensaion so erfolgreich wie nie! Inklusive der verschiedensten Spielgemeinschaften waren insgesamt dreizehn Teams im Einsatz. Für Meistertitel sorgten folgende Mannschaften:

Damen 50B SG Steimel/Flammersfeld

Herren 65B SG Straßenhaus/Steimel

Herren D

Herren 60A SG Steimel/Straßenhaus

Herren 40C SG Asbach/Steimel 1

Außerdem erspielten sich folgende Teams die Vizemeisterschaft:

Jungen U15C

Herren 30C

Damen B

Damen 30A

Damen 30B

Aktuell spielen 13 Teams in unterschiedlichen Konstellationen in der Winterrundem des Tennisverbandes Rheinland. Hierbei spielen die Herren 50 in Montabaur, alle anderen Spiele werden in Windhagen ausgetragen. Die Internetseite des TC Steimel ist verlinkt zu den jeweiligen Spielergebnissen der Winterrunde 2021/2022 unter www.tc-steimel.de.