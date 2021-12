Die Tafel Puderbach-Dierdorf durfte sich wieder über einige Spenden in der Vorweihnachtszeit freuen.

So übergab auch die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann eine Spende an den Vorsitzenden der Tafel Puderbach-Dierdorf Volker Mendel. Die Tafel dankt allen Spendern ganz herzlich. Die Spenden sind ein sehr wichtiger Baustein, um die Finanzierung des Tafelbetriebes sicherzustellen. Der größte Dank gilt allerdings den ehrenamtlichen Helfern der Ausgabestelle für Ihren unermüdlichen Einsatz in dieser schweren Pandemiezeit.