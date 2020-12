SV Windhagen war erfolgreich beim Verbandsranglistenturnier

Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 15:29 Uhr

In Klein-Winternheim bei Mainz durfte der Jüngste, Athlet Noel Fischer, sich mit den besten weiteren sieben Spielern seines Jahrgangs (U13) auf Verbandsebene messen. Er erwischte einen sehr guten Start und gewann die ersten beiden Spiele ziemlich klar mit 3:1 in Sätzen. Danach hatte er es im Top-Spiel des Tages mit seinem Kader-Kollegen Phil Schweizer aus Weitefeld-Langebach zu tun. Noels Gegner war in diesem Spiel leicht favorisiert. Dennoch gewann Noel den ersten Satz und führte bereits im zweiten Satz mit 10:8 bevor ihn ein TimeOut aus dem Tritt brachte und der Satz mit 11:13 letztendlich an seinen Gegner ging. Von diesem Satzverlust konnte sich Noel nur schwer erholen und das Spiel kippte zugunsten seines Gegners, der die nächsten beiden Sätze dann für sich entschied. In den folgenden vier Spielen gelang es Noel wieder zu seiner Stärke zurück zu finden, sodass er das Turnier mit einem hervorragenden zweiten Platz und dem silbernen Pokal beendete.

Bei den Mädchen U15 ging Kaylee Mesenholl in Speicher an den Start.Kaylee hatte sich für dieses Turnier einiges vorgenommen und spielte vom ersten Spiel an sehr konzentriert und zielstrebig. Sie gewann die ersten zwei Spiele gegen ihre Konkurrentinnen klar mit 3:0 beziehungsweise mit 3:1 Danach musste sie gegen die klare Turnierfavoriten Ilsa Krebs aus Mühlheim antreten. Kaylee versuchte ihre kleine Chance gegen Ilsa zu nutzen und war in zwei Sätzen ganz nah an einer Überraschung, auch diese für sich zu gewinnen. Doch diese Sätze gingen am Ende knapp an ihre Konkurrentin, die das Spiel letztendlich mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Kaylee erholte sich aber von diesem Spiel sehr schnell. Sie musste in den folgenden vier Spielen noch gegen die ein oder andere „Angstgegnerin“ spielen. Diese Aufgabe meistert sie sehr gut, sodass sie am Ende einen tollen zweiten Platz erreichte.

Bei der U18 der Jungen gingen Marco Stefanidis und Colin Grave für den SV Windhagen an den Start der Top 8 Konkurrenz. Vincent Keßler konnten krankheitsbedingt an diesem Morgen nicht antreten. Marco wurde seiner Favoritenrolle für diese Rangliste gerecht und gewann alle seine Spiele souverän. Colin Grave hatte sich ebenfalls viel für diese Rangliste vorgenommen. In den ersten beiden Spielen hatte er einen schweren Stand und musste die Niederlage gegen seinen Vereinskameraden Marco Stefanidis sowie Nico Löhlein aus Mainz verkraften. Doch Colin kämpft sich wieder einmal in ein so wichtiges Turnier zurück und gewann seine restlichen fünf Spiele mit teilweise dramatischen Siegen über die volle Spieldistanz. Dieser Wille sollte am Ende mit dem zweiten Platz belohnt werden.

Somit endete ein sehr erfolgreiches Wochenende für den Nachwuchs des SV Windhagen mit einem ersten und drei zweiten Plätzen.