Stadtsoldaten Linz unterstützen Benefizkonzert

Kürzlich ging NEK nun in die sechste Runde. Diesmal kommen die Einnahmen und Spenden den Opfern der Flutkatastrophe an der Ahr zugute. Hinter „NEK“ stehen drei bekannte Namen: Schläder, Schmitz und Brackelsberg. Das Trio trifft sich einmal im Jahr mit seinen Musikerfreunden. Gemeinsam veranstalten sie dann einen Abend mit bester Livemusik für einen guten Zweck. Dieses Jahr fand das Benefizkonzert zum ersten Mal in Linz, der Heimatstadt von Brackelsberg & Müllenschläder (alias Schläder), statt.

Zusammen mit der Stadtverwaltung Linz, der ortsansässigen Werbegemeinschaft dem Stadtsoldatencorps Rut-Wiess Linz und dem Junggesellenverein Oberdollendorf hieß es ab 15 Uhr: „Hinsehen und Helfen – Sei nicht so geizig“. Vier Bands gaben sich die Ehre: Uhles Underground, Queen May Rock, Soul la vie und die NEK-Band mit Specialguests brachten die Bühne über mehrere Stunden zum Beben bringen. Alle Musiker, der Tontechniker, der Verleiher für Bühnentechnik sowie die zahlreichen Helfer setzten sich ausnahmslos umsonst für den guten Zweck ein. Die Organisatoren traten im Vorfeld an das Stadtsoldatencorps mit der Bitte heran, die Bewirtung der Konzertgäste zu übernehmen. Für Kommandant Markus Paffhausen war es selbstverständlich die Spendenaktion zu unterstützen und schnell eine Truppe zusammenzustellen. Die Einnahmen, die das Corps durch den Getränkeverkauf erzielen konnte, gehen zu Gunsten der Nit esu kniestich – Spendenaktion. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft im Stadtsoldatencorps erhält man weitere Informationen im Internet unter www.stadtsoldaten-linz.de.