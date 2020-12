Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 15:30 Uhr

Neuwied

seniorTrainerinnen RLP besuchten den Neuwieder Zoo

„Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh. Nä wat is dat schön, nä, wat es dat schön. Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh. Dat es esu schön, dat es wunderschön.“ So erging es 15 seniorTrainerinnen kürzlich.