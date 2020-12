Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 14:53 Uhr

Asbach

Schulentlassung an der Realschule plus und Fachoberschule Asbach

Die Schulentlassung der Klassen 9, 10 und 12 der Realschule plus mit Fachoberschule Asbach fand in diesem Jahr in einer deutlich bescheideneren Version statt.