Pfingstrosen-Tradition der CDU Heimbach-Weis/Block auch in diesem Jahr fortgesetzt

Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 11:19 Uhr

Es ist eine liebgewonnene Tradition der Heimbach-Weiser Christdemokraten, dass am Pfingstwochenende Rosen an die Damen verteilt werden. „Traditionell überreichen wir unsere Pfingstgrüße persönlich, doch die Corona-Pandemie macht auch vor unserer Tradition nicht halt“, stellt Ortsverbandschef Markus Blank fest. Aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Mitglieder der CDU Heimbach-Weis/Block nicht am Stand versammelt. „Ganz ohne Pfingstrosenaktion wollten wir es dieses Jahr aber nicht belassen und die Tradition fortsetzen“, betont Markus Blank und verspricht im nächsten Jahr auch wieder im Ort unterwegs zu sein und zusammen mit seinem Vorstandsteam die floralen Grüße zu verteilen.

In den vergangenen Wochen wurde in zahlreichen Bereichen unserer Gesellschaft Großes geleistet. Zu diesen Personengruppen zählen auch die Verkäufer im Einzelhandel. „Für die Mitarbeiter gab es kein Home-Office, sondern sie waren in gewohnter Art und Weise für ihre Kunden aktiv“, betont Blank bei der Übergabe eines kleinen floralen Dankeschöns. Stellvertretend für die Mitarbeiter aus dem Einzelhandel in ganz Heimbach-Weis, besuchte Ortsvorsteher Markus Blank zusammen mit Vorstandskollege Pascal Badziong die Mitarbeiterinnen des Einkaufsmarktes „Edeka“ der Familie Fuhrmann in Heimbach-Weis und sie überbrachten eine kleine Geste des Dankes, die auch stellvertretend für die vielen guten Geister aus dem Einzelhandel im ganzen Ort verstanden werden dürfe.

„Unsere Pfingstrosentradition lebt somit auch in diesem Jahr weiter und es war uns zugleich ein großes Anliegen für die letzten Wochen im Ausnahmezustand Dank zu sagen“, so Badziong und Blank abschließend.