Petra Louis, Leitung der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in Neuwied, ist am 1. August seit 30 Jahren im Dienst der AWO.

Petra Louis feiert 30-jähriges Dienstjubiläum

Das 30-jährige Dienstjubiläum zu feiern, ist in unserer heutigen schnelllebigen Zeit etwas Besonderes. Es kommt nur noch selten vor, dass jemand auf so viele erfolgreiche Jahre bei dem gleichen Arbeitgeber zurückblicken kann. Umso mehr galt es, ihre Treue und Zuverlässigkeit wertzuschätzen. Es waren Jahre erfolgreicher Arbeit, tollen Einsatzes und großer Kollegialität.

Das Betriebsjubiläum der Leitung Petra Louis sollte ein unvergessliches Fest werden. Die Vorbereitungen liefen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Erwachsene und Kinder halfen alle zusammen, um die Feierlichkeiten zu einem erfolgreichen Erlebnis werden zu lassen. Ein individuell gestaltetes Konzept, bestehend aus Vorträgen, Liedern und einer visuellen Zeitreise, sorgte dafür, dass der rote Faden keinen Leerlauf aufkommen ließ.

Ein besonderes Erlebnis, um auf die gemeinsam erlebte Geschichte der Einrichtung zurückzublicken. Überall im Haus spürt man die Qualität ihrer jahrelangen Arbeit. Die gemeinsam verbrachte Zeit hat Spuren bei jedem hinterlassen. Der persönliche Einsatz und dem Engagement von Petra Louis ist es zu verdanken, dass die Einrichtung einen hohen Standard hat und sich ständig weiterentwickelt.Die jahrelange Erfahrung, die Verlässlichkeit und Kompetenz, sowie der Teamgeist und das Engagement zeichnen die Kindertagesstätte aus. Für die gegenseitige Unterstützung und die Bereitschaft zu einer oft unauffälligen Hilfe durch Frau Louis ist das Team dankbar, denn nichts ist wirklich selbstverständlich. All das Erreichte erinnert daran, dass man sich bis heute stets als Teil eines großen Ganzen versteht, zu dem jeder mit seinen Stärken beiträgt. Gerne sieht man auf die vergangenen Jahre zurück und freut sich über das gemeinsam Geschaffene. Aber man ist sich mit Blick in die Zukunft auch sicher, dass täglich wartende Herausforderungen, in bewährter Weise partnerschaftlich gemeistert werden.