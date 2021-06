Neue Ausgabe des Kundenmagazins im Weltladen Linz

In diesen Tagen ist die Sommerausgabe des Kundenmagazins in die Weltläden geliefert worden. So auch in den Weltladen Linz, wo es zur kostenfreien Mitnahme ausliegt. Der inhaltliche Schwerpunkt der Sommerausgabe ist Upcycling.

Auf der Lieblingsprodukte-Seite in der Mitte des Heftes präsentieren zehn Weltladen-Lieferanten ihre aktuellen Favoriten. Dieses Mal werden Produkte wie zum Beispiel Umhängetasche, Deko-Tiere, Windspiel, Korb und Geldbörse vorgestellt, deren Materialien dank Upcycling vor dem Müll gerettet wurden. Gabi Ludwig von handtrade erklärt in dem Magazin, wie die Organisation Global Mamas in Ghana das Thema Upcycling in ihr nachhaltiges Wirtschaften integriert und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Passend dazu wird auf dem Titelbild auch Schmuck aus recyceltem Glas dieses Lieferanten zu sehen sein. In der Rubrik Lifestyle gibt es einen Tipp, wie man alten Socken ein sinnvolles zweites Leben schenken kann.

Es kann sein, dass Annette Förster, beim Weltladen Linz für den Einkauf zuständiges Vorstandsmitglied, in diesen Tagen einige der Produkte eingekauft hat. Auf Nachfrage bestellt sie gerne die gewünschten Produkte. Weitere Inhalte des Sommermagazins sind ein Buch-Tipp: „Fair For Future“ von Gerd und Katharina Nickoleit, politische Anliegen des Fairen Handels zur Bundestagswahl 2021, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, ein Interview mit Kabarettist Moritz Neumeier, Fair-Trade-Shop in Argentinien sowie leckere Rezepte. Unter www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/kundenmagazin kann das Kundenmagazin kostenfrei online angeschaut oder als Abonnement bestellt werden. Zusätzlich stehen alle kompletten Ausgaben zum Download bereit. Aktuell ist der Weltladen Linz Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf der Internetseite www.weltladen-linz.de.