Letzte Hilfe Kurs findet online statt

„Am Ende wissen, wie es geht.“ – Dieses Ziel hat der Letzte Hilfe Kurs, den die KreisVolkshochschule Neuwied in Kooperation mit dem Förderverein für Palliativ- und Hospizarbeit Rhein-Wied am 20. November von 14 bis 18 Uhr in Unkel anbietet.

Die erfahrene und zertifizierte Kursleiterin vermittelt Basiswissen, Orientierungen und einfache Handgriffe zur Sterbebegleitung als praktizierte Mitmenschlichkeit in Familie und Nachbarschaft. Sie möchte dazu ermutigen sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen. Der Abschied vom Leben ist der schwerste, den die Lebensreise für einen Menschen bereithält. Deshalb braucht es, wie auf allen schweren Wegen, jemanden, der dem oder der Sterbenden die Hand reicht. Dies erfordert nur ein bisschen Mut und Wissen. Im Letzte Hilfe-Kurs wird beides vermittelt. Der Kurs kostet 8 Euro. Weitere Information über das zertifizierte und mehrfach ausgezeichnete Projekt finden Sie unter www.letztehilfe.info. Die Anmeldung ist möglich unter www.kvhs-neuwied.de oder Telefon 02224/180 616.