Landesweite Bewegungstage

Samstag, 18. Juni, bis Sonntag, 20. Juni 2021

Nachwuchschallenge – DSV Nordic aktiv Ausbildungszentrum SV Rheinland. Schüler und Jugendliche (6 bis 20 Jahren) der Region Koblenz, Mayen-Koblenz und Neuwied sind gefragt: An drei Tagen könnt ihr euch richtig auspowern. In der Nachwuchschallenge zählt jede Bewegung – egal ob Tischtennis, Joggen, Zirkeltraining oder Skiroller. Einfach sporteln, Foto machen, Bewegung melden und gewinnen. Unter allen teilnehmenden Schülerinnen, Schülern und Jugendlichen werden tolle Sachpreise verlost. Alle wichtigen Informationen und das Meldeformular gibt es hier: https://skiverbandrheinland. de/bewegungstag-neuwied/. Ort: Region Koblenz, Mayen-Koblenz, Neuwied, keine Voranmeldung notwendig, E-Mail s.puderbach@lsb-rlp.de, Telefon 0176/555 500 25.

Samstag, 19. Juni 2021

Bewegungssteineparcours Senioren – GemeindeschwesterPlus Linz. Angebot für Senioren in der Altersgruppe ab 70. Altersgerechte Bewegungsübungen, im Sitzen, Stehen, Gehen. Beratung, Infomaterial, Give aways. Zeit: 10 bis 12 Uhr, Ort: Linz/Rhein, Fußgängerzone, Anmeldung bei Frau Rosenmüller, E-Mail roswitha.rosenmueller@caritas-sozialstation-rhein-wied.de, Telefon 02644/406 33 00.

Bewegungssteineparcours mit Inline-Skates – SRC Heimbach-Weis 2000. Inlineskating an einem tollen Bewegungssteineparcours mit Anleitung und Betreuung. Für Kinder und Erwachsene geeignet. Zeit: 18 bis 19:30 Uhr, Ort: 56564 Neuwied, Sportplatz Bimsstraße, Anmeldung bei Stefan Puderbach, E-Mail s.puderbach@lsb-rlp.de, Telefon 0176/555 500 25.

Aktiv Treff Individual für Senioren mit Bewegungssteinparcours – Gemeindeschwester Plus. Mit dem Aktiv Treff Individual für Senioren und Bewegungssteinparcours möchten die beiden Gemeindeschwestern Plus per Veranstaltung Anreize für ihre Zielgruppen der Senioren aus dem Stadtgebiet schaffen – Bewegungsmöglichkeiten in Vereinen zu finden. In Kooperation mit dem Bewegungsmanager Stefan Puderbach und Leiter DSV Nordic aktiv AZ SV Rheinland wird zur Zeit eine Veranstaltung mit Bewegungssteinparcours geplant. Zeit: 10 bis 15 Uhr, Ort: Neuwied/Quartier/Rheintalweg, Anmeldung bei Frau Chandoni, E-Mail gemeindeschwester@awo-sz-brauhaus.de.

Bewegungparcours Bonefeld – SRC Heimbach-Weis 2000. Informationen bei Veranstalter erfragen. Zeit: 11 bis 13 Uhr, Ort: 56579 Bonefeld, Kontakt: Heidi Hahnemann, E-Mail heidi23258@gmail.com, Telefon 0174/338 58 61.

Wald und Wiesenparcours. Bewegungsangebote für Erwachsene mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter im Wald und am Waldrand. Der Weg ist nur teilweise befestigt- mit einem robusten Kinderwagen zu befahren. Es gibt eine kürzere und eine etwas längere Variante (gut fünf Kilometer oder knapp drei Kilometer). Zeit: 10 bis 16 Uhr, Ort: Wanderparkplatz zwischen Rengsdorf und Hardert, Kontakt: Heidi Hahnemann, E-Mail heidi23258@gmail.com, Telefon 0174/338 58 61.

Sonntag, 20. Juni 2021

Bewegungsteinparcours Fitnesspfad HWG-Wald Heimbach-Weis – SRC Heimbach-Weis 2000. Informationen bei dem Veranstalter erfragen. Zeit: 11 bis 13 Uhr, Ort: 56566 Neuwied Parkplatz am Heidegraben, Anmeldung bei Stefan Puderbach, E-Mail s.puderbach@lsb-rlp.de, Telefon 0176/555 500 25.

Zwei Kilometer Walking Test – Gesundheit zum Mitmachen – Sportfreunde 09 Puderbach. Bei dieser Testaufgabe wird die aerobe Ausdauerleistung, bzw. das allgemeine Fitnessniveau gemessen. Es geht darum, eine zwei Kilometer lange ebene Strecke in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. Es wird die gebrauchte Zeit, sowie der Puls zu Beginn, direkt nach dem Ende der Belastung und zwei Minuten nach der Belastung gemessen und notiert. Zielgruppe: Junge Erwachsene bis Senioren. Zeit: ab 9 Uhr, Ort: Zentrale Sportanlage Puderbach, Adresse: Zum Sportplatz, 56305 Puderbach. Anmeldung bei Nicole Scheyer, E-Mail nicole@praxis-scheyer.de, Telefon 02684/977 45 60.

Bewegungsteinparcours Fitnesspfad Senioren Hauptschule Rommersdorf – SRC Heimbach-Weis 2000. Informationen beim Veranstalter erfragen. Zeit: 14 bis 16 Uhr, Ort: 56566 Neuwied, Schulhof Hauptschule Rommersdorf. Anmeldung bei Stefan Puderbach, E-Mail s.puderbach@lsb-rlp.de, Telefon 0176/555 500 25.