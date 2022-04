Die Wandergruppe der kfd Irlich hatte nicht nur das schönste Wetter, sondern auch einen Traum voll Kirsch und Apfelblüten auf ihrem Wanderweg in Mühlheim Kärlich.

Die nächste Veranstaltung ist am 30. April um 19 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. Dort gestaltet die kfd die Sonntagszeit zum Auftakt in den Mai.