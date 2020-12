„Glühwein-Team“ der KG Rheinbreitbach unterstützt Fußballjugend

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 15:04 Uhr

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die KG „Me haalen et us“ an Heiligabend einen Getränkestand auf dem Koppel organisiert, bei dem Glühwein und Kinderpunsch zu fairen Preisen angeboten wird.

Von Anfang an stand für das Organisationsteam um Martin Wensing fest, dass der Erlös aus dem Verkauf der Nachwuchsförderung in den Vereinen oder Institutionen innerhalb der Ortsgemeinde Rheinbreitbach zu Gute kommen soll.

So konnte sich in diesem Jahr die Fußballjugend des SV Rheinbreitbach über einen Scheck in Höhe von 555,55 Euro freuen, welchen das Organisationsteam im September an die Fußballjugend überreicht hat. Bedingt durch die derzeitige Corona-Situation und die damit verbundenen Auflagen und Abstandsregelungen wird die KG Rheinbreitbach in diesem Jahr keinen Glühweinverkauf auf dem Koppel durchführen und wünscht allen eine schöne Adventzeit.