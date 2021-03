Gesangverein Rheinperle stellt sich der Herausforderung

Heimbach-Weis. Ein Jahr voller Herausforderungen durch die Corona-Pandemie: Tausende Chöre und Instrumentalensembles können bis auf wenige Ausnahmen seit vielen Monaten nicht proben und keine Konzerte veranstalten. Was also tun, damit durch Corona das Vereinsleben nicht ganz zum Erliegen kommt? Der Gesangverein Rheinperle Weis hat sich dieser Herausforderung mit Bravour gestellt und arbeitet mit großem Engagement und Optimismus auch in dieser schwierigen Zeit an der Realisierung neu gesteckter Ziele. Seit November vergangenen Jahres proben die Sänger des Heimbach-Weiser Männerchores der Rheinperle online an den zu erarbeitenden Chorwerken.

Disziplin, gepaart mit den notwendigen musikalischen Kenntnissen, ist die Grundlage dieser ungewöhnlichen Probetechnik. Wobei der Begriff „Technik“ in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Bedeutung erhält, denn aufgrund der zeitlichen Latenz können die Teilnehmer zu Hause zwar gleichzeitig singen, sind dabei aber bei stumm geschaltetem Mikrofon nicht zu hören. Nur der Chorleiter ist für alle zu hören. Er probt am Klavier und singt die Einzelstimmen ein, während alle anderen Teilnehmer der Online-Chorprobe stumm geschaltet sind. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase klappt das wirklich gut, sodass der Chor am Ball bleibt und seine Stimmen in Übung hält. Bei dieser Art von Probe sind alle Sänger bei der Kontrolle von Tönen und der eigenen Stimme, anders als sonst, natürlich auf sich gestellt. Deshalb ersetzen Online-Proben selbstverständlich nie die Präsenzproben. Dennoch: Diese Art zu proben hilft über die schwierige Corona-Zeit hinweg und schafft die Grundlage für die spätere Feinarbeit in den Präsenzproben. Auch die Geselligkeit kommt dabei nicht zu kurz. Der Nikolaus war Ende vergangenen Jahres zu Besuch, die karnevalistische Online-WeinCHORprobe am Schwerdonnerstag war ein voller Erfolg und eine Brauereibesichtigung ist schon in Planung.

Bei Interesse – auch unter diesen besonderen Umständen – selbst online mitzusingen oder einfach nur einmal probeweise und völlig unverbindlich an einer Online-Chorprobe teilzunehmen, kann man unter info@gesangverein-rheinperle-weis.de oder Telefon 02622/817 08 einfach Kontakt aufnehmen. Geprobt wird donnerstags ab 19.30 Uhr mit dem Meeting-Tool webex. Zur Zeit von 19.30 bis 20 Uhr die Stimmlagen erster Tenor und zweiter Bass und von 20.15 bis 20.45 Uhr die Stimmlagen zweiter Tenor und erster Bass. An technischer Ausstattung benötigt man einen PC, Notebook oder Tablet mit Lautsprecher und Webcam, eine E-Mail-Adresse und einen Internetzugang. Für die Teilnahme an der Online-Chorprobe muss man kein Programm auf dem PC/Notebook/Tablet installieren. Man wählt sich einfach in das Meeting über den Webbrowser ein. Details mit einer Bedienungsanleitung werden zeitgerecht im Falle einer Teilnahme übermittelt. Wenn gewünscht, erfolgt auch eine persönliche live-Einweisung in Form einer Test-Online-Chorprobe.