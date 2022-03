Gemeinsam in die Natur

Durch den veränderten Alltag während der Corona-Pandemie haben viele Menschen die Natur und deren Erholungsqualität (wieder) für entdeckt. Nordic-Walking verbindet Ganzkörpertraining mit den Vorteilen von Bewegung an der frischen Luft. Eine Gelegenheit diesem Sport nachzugehen, bietet der VfL Waldbreitbach ab sofort wieder mittwochs um 18 Uhr an.

Unter der Anleitung von Werner Schäfer sind die Teilnehmenden etwa 60 Minuten überwiegend in ebenem Gelände und in leichten Steigungen rund um Waldbreitbach unterwegs. Der Übungsleiter vermittelt die Stocktechnik; Stöcke können probeweisen geliehen werden. Das Tempo orientiert sich an dem Leistungsvermögen der Gruppe.

Beim Nordic-Walking wird die Beinmuskulatur besonders beansprucht und dadurch gestärkt. Das Schwingen der Stöcke trainiert zusätzlich Arme, Schultern und Rücken. Treffpunkt ist der Parkplatz der Waldbreitbacher Sporthalle (Jahnstraße 1). Information und Anmeldung bei Übungsleiter Werner Schäfer unter der Telefonnummer 02638/1731 oder auf der Internetseite www.vfl-waldbreitbach.de.