Erstmaliger Besuch DSV on Tour in Neuwied – auch in Zeiten von Corona

Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 13:03 Uhr

Skisportler werden im Sommer gemacht und müssen vielfältige sportliche Fähigkeiten wie Kraft, Koordination, Ausdauer und Geschicklichkeit beherrschen. Mit dem „DSV-Infomobil“, in Form der Serie DSV on Tour, war der Deutsche Skiverband erstmalig in Neuwied, vom SRC Heimbach-Weis 2000 eingeladen und sollte zum zweiten Tag der Vereine an den Luisenplatz kommen. Die beiden hochkompetenten DSV Teamer mit Infomobil konnten dann doch nach Neuwied zum SRC Heimbach-Weis 2000 sowie seiner Kooperationsschule Heinrich-Heine-Realschule Plus Neuwied kommen.

Am Sportplatz an der Bimsstrasse stand das DSV Infomobil auf der asphaltierten Fläche neben dem Bauspielplatz in Neuwied/Heddesdorf für zwei bis drei Stunden am Samstagnachmittag zur Verfügung. Das Angebot in Form des DSV Skitty Nordic Bewegungsparcours bot den anwesenden Kindern eine Menge Möglichkeiten an Bewegung mit Abstand in Zeiten von Corona und keiner der Teilnehmer musste auf die sehr wichtigen Bewegungserfahrungen, für einen späteren Einstieg, in den Schneesport verzichten. Egal ob Inline-Skating, Nordic Blading, Rollski, Koordinationstraining und viele ganzjährige Sportideen wurden so niedrigschwellig durch die DSV Teamer angeboten.

Zeitgleich war die Aktion auch im Rahmen der Bewegungsinitiative „Land in Bewegung“ des Landesprogramms Rheinland-Pfalz und LSB beworben. https://land-in-bewegung.rlp.de/de/startseite/

Um gesund zu bleiben ist auch Bewegung und Sport für alle auch in Coronazeiten sehr wichtig. Speziell für Kinder und Jugendliche finden, über die Trainer aus dem beim SRC Heimbach-Weis 2000, bereits etliche AG's mit nordic aktiv Inline-Parcours, in den kooperierenden Ganztagsschulen Heinrich-Heine-Realschule Plus Neuwied, CSS Neuwied-Niederbieber, Grundschule Rengsdorf statt. Das Vereinstraining Skilanglauf/Rollski des Vereines jeden Dienstag und Freitag am Sportplatz an der Bimsstrasse kann auch stattfinden, da die Sportart Nordic aktiv einen großen Abstand ermöglicht und die Vorgaben der Zehnten Coronaverordnung des Landes RLP erfüllt werden können. Weitere Informationen unter rpuderba@rz-online.de, oder telefonisch unter 0152/289 26 70 2.