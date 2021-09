Lange hat es den Kindern und Jugendlichen aus der Evangelischen Kirchengemeinde Feldkirchen-Altwied gefehlt: Die Gemeinschaft in der Evangelischen Freizeitstätte am Dreifelder Weiher.

Ende September war der Startschuss für die erste „Gute-Laune-Freizeit“ mit Jugendlichen in kleinerer Zahl. Was für ein „Glück“ und damit war das Thema schon vorgegeben. Glück und Segen der Gemeinschaft stand im Mittelpunkt dieser Fahrt. Seit Jahren bieten Erzieherin Christina Spang und Schulpfarrer Jörg Eckert Übernachtungsfahrten für Kinder und Jugendliche zur Westerwälder Seenplatte an.