Dennis Christ ist neuer Vorsitzender

Dennis Christ ist in der Jahrshauptversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. In „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, aber ohne die Mitarbeit vieler Mitglieder werden wir nichts bewegen, Der Fußball, der Stadtteil Feldkirchen und der SVF verdienen eine stabile Zukunft, auch wenn die Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Vereinsarbeit immer herausfordernder werden“, wird der 43-jährige Feldkirchener in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Sein Vertreter wird Bene Stollhof. Aryan Yussof, Dennis Bleis und Björn Dahlem stoßen neu ins Vorstandsteam. Rolf-Dieter Reisdorf, Georg Krebs und Andreas Gerber beenden ihre langjährige Vorstandsarbeit – alle drei haben den SVF weitreichend positiv geprägt und werden dem Verein mit Rat und Tat erhalten bleiben, heißt es in der Mitteilung. Der 309 Mitglieder starke Club stellt aktuell zwölf Mannschaften von Jung bis Alt.