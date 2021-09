Dalli – Klick in Hümmerich

Helga Bock und Martin Sandmann, die Seniorenbeauftragten der Ortsgemeinde Hümmerich konnten im gut besuchten Dorfgemeinschaftshaus viele Senioren herzlich begrüßen. Es wurde gemeinsam Kaffee und Kuchen genossen und hierbei war ausreichend Zeit für Kommunikation untereinander, in Form von netten Schwätzchen. Wie immer standen Gudrun, Hans Wilhelm Kalbitzer und Stefanie Rämer als ehrenamtliche Helfer den Senioren bei der Bewirtung zur Seite. Für einen besonderen Glanzpunkt des Nachmittags sorgte Bock, die die Teilnehmer in die 70er Jahre mitnahm, wo Hans Rosenthahl wöchentlich die beliebte Fernsehsendung Dalli – Dalli präsentierte.

Wichtige Bestandteil dieser Sendung war das Dalli – Klick, bei der immer mehr Teile eines Bildes aufgedeckt wurden und man erraten musste was das Bild darstellt. Die Senioren mussten an diesem Nachmittag Schlagerstars der 50/60/70er Jahre erraten. Die Freude war groß, als man immer wieder den gezeigten Schlagerstar erkannte. Nach jeder Bilderrunde wurde ein Schlager des gezeigten Stars abgespielt. Diese Zeit von Dalli – Dalli war für viele die Jugendzeit und Dalli – Klick Bestandteil des damaligen Fernsehen Unterhaltungsprogrammes. Natürlich erinnerte man sich hieran gerne und es machte allen viel Spaß und Freude. Am späten Nachmittag ging man in dem Bewusstsein nach Hause wieder einmal unterhaltsame Stunden im Kreis der Seniorengemeinschaft Hümmerich verbracht zu haben. Der nächste Seniorennachmittag in Hümmerich findet am Mittwoch 20. Oktober statt.

Bericht von Martin Sandmann