CDU-Gemeinderatsfraktion Waldbreitbach spendet 350 Euro an die „Vor-Tour der Hoffnung“

Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 10:24 Uhr

Für den 12. August war auch ein Stopp in Waldbreitbach geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Jubiläumstour leider abgesagt und um ein Jahr verschoben werden. Ein Grund mehr für die Mitglieder der CDU-Fraktion Waldbreitbach, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im rheinland-pfälzischen Landtag und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, der örtlichen Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und dem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, diese gemeinnützige Institution mit einer Spende von 350 Euro zu unterstützen. Entgegen genommen wurde die Spende durch Jürgen Grünwald, dem Vorsitzenden der „Vor-Tour der Hoffnung“.

Die Planung bestand eigentlich darin, die Scheckübergabe bei dem geplanten Stopp in Waldbreitbach im August durchzuführen. „Jedoch wollten wir mit dieser Unterstützung nicht noch ein Jahr warten, da das Geld jetzt benötigt wird“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Pierre Fischer.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion Waldbreitbach sammeln jährlich eine Spende für einen guten Zweck. So konnten wir im vergangenem Jahr den Förderkreis der Kita Mutter Rosa in Waldbreitbach unterstützen und in diesem Jahr bereits 200 Masken für die Bürger an unseren Ortsbürgermeister übergeben, sagt der Fraktionsvorsitzende Guido Eulenbach der sich sehr darüber freut, dass die Mitglieder seiner Fraktion gemeinnützige Organisationen so großzügig unterstützen möchten.