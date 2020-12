Blumenpracht trotz Corona

Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 13:43 Uhr

Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Fördervereins vermissen die gemeinsame Zeit und die Gespräche mit den Senioren. Seit einigen Jahren wurden durch den Verein in Zusammenarbeit mit dem Blumenhaus Adams aus Leutesdorf Pflanzen für die Blumenkästen der Senioren organisiert. Alle haben Freude an den bunten Blumen auf ihrem Balkon, die von den Senioren selbst gehegt und gepflegt wurden. Wie ist es in diesem Jahr? Für den Förderverein stand fest, dass auch in diesen schwierigen Zeiten die Senioren nicht auf ihre bunten Balkonkästen verzichten müssen. Die Mitarbeiter von ISA-Domizil haben die Kästen eingesammelt und neu bepflanzt wieder zurückgestellt. So haben die Senioren nicht nur Arbeit sondern auch Freude an der Blütenpracht.