TSG Biersdorf besuchte den Tier- und Vogelpark in Uckersdorf

Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 15:49 Uhr

Unter Einhaltung der Corona-Hygiene startete die Gruppe an der Grundschule Biersdorf mit dem TSG Bus und PKW, um die Welt der Tiere „NaturNah“ kennenzulernen. Der kleine Tierpark liegt idyllisch eingebunden in den Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Das Streichelgehege mit Ziegen und Hängebauchschweinen bereitete den Kindern durch die besondere Nähe zu den Tieren viel Freude. Die Corona-Krise verwehrte leider den Zutritt in die Freiflugvoliere und das Affenhaus. Entschädigt wurden die Kinder auf dem angrenzenden Spielplatz mit einer großen Tunnelrutsche.