Schüler erfahren sportliche Lebenskunde bei Körperwelt

Die Abschlussklasse 2022 der Bertha-von-Suttner Realschule plus wanderte vom Bühl über Stock und Stein, gemeinsam mit Klassenlehrerin Frau Schwenk-Meinung und Berufsberaterin Carolin Zöller, zum Fitnessstudio Körperwelt nach Betzdorf-Dauersberg. Nach der Wanderung über den Eisweiher wurden die Schülerinnen und Schüler der Klasse von Inhaber Rüdiger Schneider und Studiohund Lina im Gewerbepark herzlich empfangen.

Körperwelt gibt bereits seit 2003 und im April 2006 ging es von der Stadtmitte in Betzdorf in Richtung Betzdorf-Dauersberg. Somit feiert Rüdiger Schneider mit Körperwelt im nächsten Jahr sein 20- jähriges Jubiläum, obwohl Corona auch das bekannteste Fitnessstudio in Betzdorf arg getroffen hat. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse hatten spannende Fragen vorbereitet und Rüdiger Schneider beantwortete diese bereitwillig. Neben Fragen zu betriebswirtschaftlichen Zahlen, zum Beispiel das eine Studioausstattung durchaus 850 000 Euro kosten kann oder dass die monatlichen Energiekosten gerade um den 3,7-fachen Satz gestiegen sind, wurde auch über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Körperwelt gesprochen.

Der Inhaber von Körperwelt bietet Jugendlichen ab Fachhochschulreife die Chance auf ein duales Studium im Bereich Fitness und Gesundheit. Die bei Körperwelt ausgebildeten Fachkräfte sind schon vor ihrem Abschluss sehr gefragt und können direkt nach der Prüfung frei entscheiden, wohin ihr beruflicher Weg führt. „Wir wollen hier niemandem Steine in den Weg der beruflichen Entwicklung legen“, so Rüdiger Schneider. „Ich bin sehr froh darüber, dass einige Schüler und Schülerinnen dieser Runde auch schon einen festen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben“, erklärte Schneider am Ende der Gesprächsrunde.

Als weiterer Höhepunkt durften die Jugendlichen die Trainingsangebote des modernen Studios nutzen. Anleitungen hierzu kamen vom Bachelor Fitness-Ökonomie Miguel Ben Meftah. Die Jugendlichen waren mit großer Motivation dabei und erlebten hautnah das Miteinander bei Körperwelt. Herr Schneider ermutigt die Jugendlichen bei der Berufswahl ebenso motiviert zu sein, wie beim Sport auf der Trainingsfläche.

Langfristiges Ziel ist für manche auch, in eine Selbstständigkeit zu kommen. Dazu verwies der Chef von Körperwelt auf das persönliche Ziel, sein eigener Chef sein zu können. Eine 60-Stunden-Woche in Verbindung hiermit ist sicherlich keine Seltenheit betonte Schneider.

Die Jugendlichen waren begeistert von dem Austausch und den Erlebnissen im Studio und nahmen diese Impulse mit in die restlichen Schulwochen. Auch der Körperwelt-Inhaber weiß, dass man sich nie früh sich genug Gedanken über seine beruflichen Wege machen kann. Er bedankte sich am Ende auch noch bei der Lehrerin Irma Schwenk-Meinung für den „außerplanmäßigen Besuch“ bei Körperwelt und beschrieb diesen Tag als innovative Idee kreativer Lehrer.