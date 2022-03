„Ruppi Schnuppel´s“ stellen ihren Tanz im Bürgerhaus vor

Die „Ruppi Schnuppel´s“ das sind die sechs Projektkinder rund um Anerkennungspraktikantin Anna Manderbach der Kita Wirbelwind in Freusburg. Über Monate haben die Kinder alles zum Thema Tanzen erfahren und so zum Beispiel verschiedenen Tänze kennengelernt und sich in verschiedenen Tanzstilen ausprobiert. Außerdem wurde die Tanzschule in Kirchen besucht und ein Bühnenoutfit gestaltet. Gemeinsam haben die Kinder aus all ihren Erfahrungen und Ideen eine Choreografie auf ihre Lieblingslieder entwickelt. Nun war es endlich soweit und der Tanz wurde den Familien und Fachkräften auf der großen Bühne präsentiert. Mit schallendem Applaus und Jubel wurden die Kinder von der Bühne entlassen und so für den Fleiß der letzten Monate geehrt.