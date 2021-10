offen geht

Katholische Kita Adolph-Kolping Katholische Kita Adolph-Kolping Katholische Kita Adolph-Kolping Katholische Kita Adolph-Kolping

Wissen. Die kath. Kindertagesstätte Adolph-Kolping in Wissen beteiligte sich auch in diesem Jahr an der Initiative mit dem Schwerpunkt: „Wir öffnen unsere Augen und unser Herz für unseren Nächsten – Wir schauen hin!“ Wer seine Augen öffnet, kann seine Umwelt wahrnehmen und erleben. Das Bewusstsein, nicht allen Menschen geht es so gut wie uns, aber auch wir können helfen, ist bereits bei den Kindern vorhanden. In unterschiedlichen Ansätzen wurde diese Thematik in allen Gruppen aufgegriffen und durch Bildmaterial und Gespräche vertieft. Besondere Betroffenheit zeigten die Kinder an der Flutkatastrophe. Dazu brachten sie konstruktive Vorschläge und Ideen zur Umsetzung von Hilfe ein. Hier möchte die Einrichtung eine katholische Kindertagesstätte, die durch die Flut stark betroffen ist, in der nächsten Zeit durch eine Patenschaft mit verschiedenen Aktionen unterstützen und Hilfe anbieten.