Kita „Zur Wundertüte“ verabschiedet Vorschulkinder

Nach der Begrüßung durch die Kita-Leitung Regina Just, hielten die Vorschulerzieher Dilek Ar und Franzina Olberz eine Abschiedsrede, in der Sie das Vorschuljahr und die gemeinsame Kita-Zeit noch einmal Revue passieren ließen. Bei den Eltern und Erziehungsberechtigten bedankten sie sich für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. In einer Diashow wurde die vergangene Kindergartenzeit noch einmal bildlich dargestellt. Von der Leitung Regina Just gab es für die angehenden Schulkinder eine kleine Überraschung.

Ein besonderer Glanzpunkt war nach der Geschenkeübergabe, das gemeinsame Steigenlassen der Luftballons. Auf kleinen Zetteln durfte jedes Kind mit seinen Eltern, seine Wünsche für die Schulzeit aufschreiben. Diese Wünsche stiegen anschließend in den Himmel, mit der Hoffnung, dass diese in Erfüllung gehen. Zum Abschluss bedankten sich die Vorschulkinder, bei den Erziehern mit einem Insektenhotel, als Geschenk für die Einrichtung. Gemeinsam verabschiedeten sich alle Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte und Erzieher mit einem weinenden und lachenden Auge. Nun kann die Schule losgehen!