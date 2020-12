Kinderbrücke Kausen an und in der Corona-Zeit gewachsen

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 10:31 Uhr

„Wir, alle Familien und das Personal der Kinderbrücke Kausen, unter der Trägerschaft der Katholischen Kita gGmbH Koblenz, sprechen von einer besonderen Zeit. Und wir denken, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Wenn man genau hinsieht, ist vieles genauso wie es auch vorher war, zum Beispiel die Natur. Diese haben wir, Gott sei Dank, sofort vor unserer Haustür. Gerade im Frühjahr zeigt sie uns, wie alles wächst. Auch wir wachsen. An vielen neuen Situationen. Situationen, die vorher nie denkbar gewesen wären. Es gab neue Möglichkeiten und wir haben Wege gefunden die Brücke zwischen den Kindern, Erzieherinnen und Eltern nicht einstürzen zu lassen. Viele Gespräche waren intensiver, als sie im 'normalen' Regelbetrieb möglich waren. Auch in dieser Zeit standen die Kinder, wie es in unserem Leitbild steht, im Mittelpunkt. Die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen hat dies möglich gemacht. Auch wir haben einige Aktionen gestartet. Zu Beginn sind wir zu den Kindern und Eltern nach Hause gefahren und haben, natürlich mit dem nötigen Abstand gefragt, wie es allen geht. Wir haben uns nochmal kurz gesehen.

Zum Muttertag haben wir uns auch wieder die Natur zum Vorbild genommen. Hier war dann auch das Organisationstalent der Väter gefragt, damit die gebastelte Blume eine Überraschung für die Mamas wurde. Dann haben die Erzieherinnen darum gebeten, dass die Kinder nochmal zum Kindergarten kommen und ein Bild an den Zaun hängen. Mit jedem Kind wurde gesprochen und jedes Kind bekam einen Topf mit Erde und Sonnenblumenkernen mit nach Hause, um zu beobachten, wie die Blume wächst. In Zeiten der erweiterten Notbetreuung kamen auch wieder mehr Kinder in den Kindergarten. Eines fragte: “Kennt ihr mich noch?„ “Ja, wir kennen dich noch. Du bist aber sehr gewachsen.„ War die Antwort.

Nun gehen wir in die eingeschränkte Regelbetreuung. Mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen, verständnisvollen Eltern und einem sehr flexiblen pädagogischem Personal, ist ein Konzept entstanden, welches allen Kindern der Kinderbrücke Kausen die Möglichkeit gibt wieder in die Einrichtung zu kommen. Alle wollen wir an dieser besonderen Zeit wachsen. Eine gewisse Normalität wünschen wir uns auch – wie jeder. Aber ob alles so wie vorher werden soll?“