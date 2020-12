Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 08:42 Uhr

Wehbach

Kinder des evangelischen Kindergartens in Wehbach beschäftigten sich mit dem Leben der Fledermäuse

In dem mehrmonatigen Projekt „Fliegende Tiere in der Nacht“ hat sich im evangelischen Kindergarten in Wehbach eine Kleingruppe von Kindern mit dem Leben der Fledermäuse beschäftigt und verschiedene Aktivitäten zu dem Thema durchgeführt.