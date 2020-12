Joachim Weber gewinnt bei der Sommer-Zusatzziehung

Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 08:47 Uhr

Insgesamt wurden 250 dieser Gasgrills durch den Gewinnsparverein im Rahmen einer Zusatzziehung verlost – für aktuelle Gewinnsparer ohne einen Cent Extra-Einsatz. Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen und ermöglicht nicht nur attraktive Gewinne, sondern tut Gutes hier vor Ort. Und das geht ganz einfach: Von fünf Euro je Los spart der Teilnehmer vier Euro an. Mit einem Euro nimmt er an den Monatsverlosungen teil. Das Beste: Unsere Heimat gehört immer zu den Gewinnern. Denn 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen an gemeinnützige Projekte und Institutionen.

Bericht von Volksbank Hamm/Sieg