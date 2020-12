Förderverein Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland bereitet Mitarbeitern Freude

Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 11:57 Uhr

„Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlen kann – wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Dank“: Unter diesem Motto flatterte den 104 Mitarbeitern des Altenzentrums Freudenberg nun besondere Post in den Briefkasten. Der Förderverein der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland zollte den Pflegekräften, Hauswirtschafterinnen, dem Reinigungspersonal und den Auszubildenden Anerkennung für die Leistungen in Zeiten der Krise. Jeder Mitarbeiter erhielt einen 20 Euro Gutschein für die Siegener City-Galerie. „Diesen können Sie in etwas verwandeln, dass Ihnen ganz persönlich Freude macht“, so die Fördervereins-Vorsitzende Ulrike Steinseifer in ihrem begleitenden Schreiben.

55 Köpfe zählt der Förderverein: „Wir Mitglieder können uns nur ansatzweise vorstellen, wie schwer es für Pflegekräfte und Mitarbeiter im sozialen Dienst in dieser Pandemie war und ist, Nähe und Zuwendung zu geben und sich zugleich an die Verordnungen der sozialen Distanz zu halten“, führt Ulrike Steinseifer weiter aus. In diesen herausfordernden Zeiten des Abstands sei der Gutschein ein kleines Dankeschön und ein Zeichen der Anerkennung.