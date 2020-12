Bundesweiter Vorlesetag

Auch in diesem Jahr nahm die katholische Kindertagesstätte (Kita) Adolph Kolping am bundesweiten Vorlesetag teil.

DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung organisieren seit Jahren dieses Vorlesefest. Die Idee: Jeder, der gerne vorliest, kann an diesem Tag, unter anderem in Kitas, Schulen, Bibliotheken und Museen, vorlesen. Ziel ist es, Kinder für Geschichten zu begeistern und mit diesen in Kontakt zu bringen. Im Kita-Alltag wird die Lesefreude vermittelt, das aktive Zuhören gefördert, gemeinsam Neues entdeckt und erlernt. Der Vorlesetag bietet zusätzlich eine besondere Möglichkeit, um dies umzusetzen. Leider konnten in diesem Jahr keine Außenstehenden wie Omas, Opas, Lehrer und Nachbarn zum Lesen eingeladen werden. Doch Corona hielt die Kita nicht davon ab, daran teilzunehmen. Interne Mitarbeiter wie Kita-Leitungen, die Köchin und die interkulturelle Fachkraft übernahmen in den einzelnen Gruppen mit großer Freude die Aufgabe, in einer entspannten Atmosphäre den Kindern vorzulesen. Büchern wie „Bald ist Weihnachten, Lieselotte!“ oder „Der kleine Igel und die Sternschnuppen!“ oder „Konrad Känguru“ hörten die Kinder gespannt zu und genossen es auch, mal einem anderen Vorleser zu lauschen. Die Kita Adolph Kolping bedankt sich bei allen Vorlesern und freut sich, dass es trotz der Umstände gelungen ist.