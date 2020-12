Begrüßung der neuen Auszubildenden

Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 14:20 Uhr

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit rund 35.300 Einwohnern in den 67 Ortsgemeinden sowie der Kreisstadt Altenkirchen ist nach der Fusion im Januar die drittgrößte Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz.

Die Verbandsgemeindeverwaltung ist fusionsbedingt mit etwa 600 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region geworden. Neben den rund 150 Verwaltungsmitarbeitern bildet der Bereich der Erzieher mit rund 300 Beschäftigten den Schwerpunkt. Weitere Beschäftigte arbeiten beim Bauhof, bei den Verbandsgemeindewerken in der Wasserkolonne beziehungsweise im Bereich der Abwasserbeseitigung oder in den Schulen und Sportstätten der Verbandsgemeinde.

Bürgermeister Fred Jüngerich und Büroleiterin Sonja Hackbeil begrüßten nun 16 neue Auszubildende der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld im großen Sitzungssaal des Altenkirchener Rathauses.

So starteten vier Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten, für einen jungen Mann begann die Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, einmal erfolgte die Einstellung zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, gleich sechs neue Mitarbeiter begannen eine Teilzeitausbildung als Erzieher und drei neue Mitarbeiterinnen bringen die Ausbildung als Erzieher mit dem abschließenden einjährigen Berufspraktikum in einer Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zum Abschluss.

„Für Ihren Start in das Berufsleben wünsche ich Ihnen viel Erfolg, vor allem viel Freude an der Ausbildung“, betonte Bürgermeister Fred Jüngerich. „Mit Fleiß, Geduld und etwas Glück steht jedem die Tür zu einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn offen.“

Schon jetzt können sich Personen, die im kommenden Jahr eine Ausbildung beginnen möchten, um einen Ausbildungsplatz bewerben. Genauere Informationen gibt es auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de.