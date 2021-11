Abenteuertag für Kinder im Nisterberger Wald

Nachdem die Kinder zunächst den Wald genauer erkundeten und verschiedenste Tiere und Pflanzen entdeckten, war als nächstes beim Bogenschießen äußerste Konzentration gefragt. Bei einer extra aufgebauten Riesenschaukel zogen sie die Kinder gegenseitig gut zehn Meter in die Höhe, bevor rasant geschwungen werden konnte. Nach diesem Adrenalin-Schub wurde es wieder etwas ruhiger und die Kinder lernten, Feuer ohne Streichhölzer zu entfachen, so dass es zum Schluss noch Popcorn direkt aus dem Feuertopf gab. Die begeisterten Kinder nahmen nach diesem tollen Tag nicht nur jede Menge tolle Erinnerungen, sondern auch spannende neue Fertigkeiten mit nach Hause. Veranstaltet wurde die Aktion von der Kreisjugendpflege des Landkreises Altenkirchen. Über weitere Angebote des Kreises für Kinder und Jugendliche informiert Anna Beck vom Kreisjugendamt unter E-Mail an: anna.beck@kreis-ak.de.