Geprüft wurden die Kickboxer in Schlag und Kickkombinationen in Angriff und deren Verteidigungen, Pratzen, Kondition, Boxsack, Selbstverteidigung, Sparring und Theorie über drei schweißtreibende Stunden. Michael Wohlgemuth der seit 1986 in Koblenz die Kampfkunst betreibt bestand den vierten DAN im Kickboxen. Desweitem bestanden Heiko Vogt den ersten Dan, Bernd Doetsch den zweiten Dan und Thobias Celik den dritten Dan der Kickboxer.