Der Sommer kommt, alles wird grün und ist am Blühen. Der Wunsch nach frischem Gemüse und Obst aus dem eigenem Garten wird immer größer.

Im Rahmen des Projektes „Vom Samenkorn zum Einmachglas“ der Familienbildungsstätte Koblenz, Mehrgenerationenhaus, Haus der Familie mit ihrer Außenstelle in Bendorf, konnten im Rahmen des Netzwerk Familienbildung zusammen mit dem Arbeitskreis Bendorf im Wandel und dem Repaircafé in den Kitas St. Medard und der Kita am Lohweg Hochbeete mit samt der Erdfüllung aufgebaut und die gewünschten Pflanzen wie Erdbeeren, Möhren, Gurken und Kräuter gleich eingepflanzt werden.

Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften beobachten und pflegen die Kitakinder die Pflanzen und freuen sich schon darauf, dass sie bald Früchte tragen und die Kräuter schnittbereit sind. So gibt es bald etwas zum Naschen aus dem eigenen Kitagarten. Im Herbst ist ein gemeinsames Angebot von Großeltern und Enkeln geplant, um den Kindern zu zeigen, wie man die geernteten Früchte und Kräuter für den Winter haltbar macht. Allen freiwillig Engagierten, die beim Aufbau geholfen haben, ein großes Dankeschön!