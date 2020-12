Überragende Laufergebnisse im Unternehmensverbund

Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 11:28 Uhr

Zwischen dem 11. und dem 15. September wurde die übliche Distanz von fünf Kilometern zurückgelegt. Über den Streckenverlauf konnte dieses Jahr eigenständig entschieden werden. Sowohl die Einzel- als auch die Kollektivergebnisse der unter dem Teamnamen „Krieger-Gruppe“ laufenden Athleten konnten sich sehen lassen. Gleich drei Läufer des Teams kamen unter die Top fünf in der Gesamtwertung: Ruben Auer (Platz 2, 16:30 Minuten), Sebastian Rupprecht (Platz 3, 16:57 Minuten) und Ingo Neumann (Platz 5, 17:44 Minuten). S. Rupprecht und I. Neumann belegten mit diesen Laufzeiten auch jeder in seiner Altersklasse den ersten Platz in der Einzelwertung. R. Auer und S. Rupprecht gewannen gemeinsam Platz 1 in der Teamwertung „schnellstes Team“. Den begehrtesten Podestplatz erkämpfte sich ebenfalls Sabine Neumann mit Ihrer Top-Laufleistung von 20:25 Minuten, Platz 1 in der Damen Gesamtwertung. Björn Besse, Geschäftsführer Medi-Center, kam mit ebenfalls sehr guten 19:45 Minuten auf Platz 3 der sogenannten Chef-Wertung.

„Herzlichen Glückwunsch an die schnelle Truppe – wir freuen uns auf weitere exzellente Sportergebnisse aus der Gesundheitsbranche.“