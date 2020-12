Turner auf Abwegen

Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 15:51 Uhr

Sie unterstützten, unter anderem mit den Mitgliedern der Tanzgruppe Black and White, die angemeldeten Reinigungsarbeiten des JGV Kattenes im Bereich des Moselvorgeländes zu Lande und auch vom Wasser her. Gegen 8.30 Uhr starteten sie am alten Fährkopf auf Höhe des Parkplatzes am ehemaligen „Hotel Sternburg“. Die Landmannschaft bewegte sich von dort durch teilweise widriges Gelände Richtung Kattenes. Die beiden Kajaks, welche bestens ausgerüstet sich dem Gelände von der Wasserseite aus annahm, hatte ebenfalls mit dem gut verwachsenen Gestrüpp so seine Schwierigkeiten.

Eine Kontaktaufnahme mit den „benachbarten Kräften“ (Tanzgruppe, JGV und dem Kanuverein Hatzenport) wurde mit großem Hallo begrüßt. So waren auch kurzfristige Absprachen leicht umzusetzen und Unterstützung war immer gewiss. Gefunden wurde neben Müll, wie zum Beispiel Köderboxen und Plastikverpackungen, auch Schneeketten und Absperr- beziehungsweise Leitmaterial der Straßenverwaltung. Gegen Nachmittag wurde der Arbeitseinsatz dann mit einigen unschönen Hinterlassenschaften der Zivilisation beendet.

Insgesamt wurden dann doch einige mitgebrachte Säcke gut gefüllt im Container in Kattenes abgeladen und man konnte wieder an den Einstieg zurück – wie es sich gehört natürlich mit Gegenwind. Die Sammler der Turnabteilung waren Dirk Heil, Christoph Wolf, Leoni Wirtz, Nina Wirtz und Klaus Wirtz. Der SV Hatzenport-Löf dankt allen, die ihre Zeit für diese sehr sinnvolle Aktion geopfert haben.