Tanzen ist gut für Körper und Seele

Die Rhine-Mosel-Squeezers bieten folgenden Kurs an: Square Dance für Anfänger und Wiedereinsteiger, Level: Basic 1, Basic 2, Mainstream in der Grundschule Neu-Karthause (hinter dem Gymnasium), Zwickauer Str. 23, Koblenz. Info zur neuen Class: Kursbeginn ist am 14. April um 19.30 Uhr, etwa zehn Trainingsabende à 2,5 Stunden, donnerstags beziehungsweise freitags (Kursgebühr). Anmeldung per E-Mail erforderlich an president@rhine-mosel-squeezers.de.

Trotz einiger Corona-Unterbrechungen können die Rhine-Mosel-Squeezers ihre Plus Class im April mit der Graduation beenden.

Auch wird die A2 Class gefeiert – Vor, zurück, Drehungen: Sich Schrittfolgen beim Tanzen zu merken, ist oft gar nicht so leicht. Die Mühe lohnt sich nicht nur für den Körper und die Seele. Dieser Herausforderung haben sich einige Tänzer gestellt und sind nun überglücklich ihre Graduation feiern zu dürfen.

Die Rhine-Mosel-Squeezers freuen sich auf alle, die Lust an Bewegung, Lust auf was völlig Neues, Lust auf Musik-Live gesungen, Lust auf neue Freundschaften und Lust auf Tanzen haben.