Schul-T-Shirts für alle Fünftklässler

Förderverein übergibt Shirts an Schülerinnen und Schüler.

Im einheitlichen Look treten auch die neuen Fünftklässler der Realschule plus an der Römervilla auf: Als – wenn auch etwas verspätetes – Willkommensgeschenk überreichte der Vorsitzende des Fördervereins Klaus Herbel allen Fünftklässlern die neuen Shirts, die zukünftig bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel Wandertag, Sportfest oder Schulfest getragen werden sollen.

In seiner Ansprache wurde deutlich, welch großartige Unterstützungsarbeit der Förderverein in vielen Bereichen des Schullebens leistet: sei es bei der Ausstattung der Musikklassen mit Instrumenten, die Bezuschussung des Schuljahresplaners, die Gestaltung des Schulhofes und viele andere Dinge mehr – ohne den Förderverein könnten viele Projekte nicht umgesetzt werden. Die gesamte Schulgemeinschaft ist daher ganz besonders froh, einen solch aktiven Förderverein zu haben und hofft, dass sich mehr Menschen bereit erklären, Mitglied zu werden und damit auch in Zukunft Aktionen dieser Art zu gewährleisten.

Das Logo zeigt übrigens den Umriss des Schulzentrums, welcher rechts und links in einer Herzstromkurve ausläuft. Ganz nach dem Motto „Unser Herz schlägt für unsere Schule“.