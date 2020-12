Schüler produzieren Videos für die Sozialen Medien – Virtuelle Einblicke in die Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule

Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule

Sie produzierten sogar eigene Videos für die verschiedenen Social-Media-Kanäle der Dr. Zimmermannschen Wirtschaftsschule. Jeder Morgen begann mit einer kompakten Schulung, in der Tag für Tag Einblicke in die Arbeit eines Social-Media-Managers gegeben wurden. Dabei wurde deutlich, dass sich der professionelle Umgang mit den Sozialen Medien in vielen Punkten vom privaten Nutzungsverhalten der Schüler unterscheidet. Sie staunten nicht schlecht, als sie erstmals hinter die Kulissen eines Unternehmensaccounts blickten und die verschiedenen Stellschrauben von Facebook und Instagram kennenlernten.

Nach dem theoretischen Einstieg schwärmten die Schüler, bepackt mit Kameras, Stativen und Mikrofonen, ins Schulgebäude aus. Sie filmten Unterrichtssequenzen, einen Rundgang durchs Schulgebäude sowie schauspielerisch inszenierte Szenen, um diese anschließend zu kurzen Videos zusammenzuschneiden. Ein Schüler, der bereits Erfahrungen als Synchronsprecher gesammelt hatte, schenkte den Filmaufnahmen seine Stimme. So entstanden im Verlauf der Projektwoche informative Clips, die in den nächsten Wochen auf den Social-Media-Accounts der Schule präsentiert werden – Eine tolle Alternative zu den Informationsveranstaltungen, die pandemiebedingt nicht stattfinden konnten. Interessierte können sich nun bequem von zuhause aus ein authentisches Bild vom Schulalltag machen.

Am Ende der Woche wurden die zukünftigen Medienschaffenden im Zuge eines schulinternen Wettbewerbs aufgefordert, bis Ende des Schuljahres weitere Beiträge für die Profile der Dr. Zimmermannschen Wirtschaftsschule vorzubereiten. So erhalten die Schüler die Möglichkeit, angeleitet erste praktische Erfahrung mit der Content-Erstellung zu sammeln.

Pressemitteilung der Dr. Zimmermannschen Wirtschaftsschule