Realschülerinnen der SMS feiern ihren Abschluss

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 11:35 Uhr

„Hakuna matata – ohne Sorgen, die Königinnen von morgen!“ Unter diesem Motto feierten die Realschülerinnen der Schönstätter Marienschule (SMS) in Vallendar ihren Sekundarabschluss I mit einem Wortgottesdienst in der Pilgerkirche in Vallendar.

In diesem Rahmen wurden auch die Abschlusszeugnisse vergeben. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise fand der Abschluss unter anderen, aber nicht weniger feierlichen Umständen und mit großem Abstand statt. Für die besten Zeugnisse des Jahrgangs wurden Svenja K. (10a) und Joelina H. (10b) geehrt. Für ihr besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft erhielten Ricarda G. und Jana K. (beide 10a) den Preis des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums.

In einem Rückblick griff Sr. Verena das Motto des Jubiläumsliedes auf, das die Schülerinnen kurz nach ihrem Beginn an der SMS – am 18. Oktober 2014 – bei der Feier „100 Jahre Schönstatt“ mit großer Begeisterung vor Tausenden von Menschen in der Pilgerarena gesungen hatten: „Heute steht der Himmel offen. Eine neue Zeit bricht heute an.“ Die Schulleiterin wandte den Beginn der neuen Zeit auf den Schulabschluss und die veränderte Zeit angesichts des Klimawandels und der Coronakrise an. Mit dem offenen Himmel verband sie die Zusage Gottes, die Menschen auch in schwierigen Zeiten zu führen. Ausdruck dafür war ein Regenbogen, den Schülerinnen auf den Altarstufen als Symbol für den Bund mit Gott gelegt hatten.

Sr. Verena dankte den Eltern für die sorgsame Begleitung ihrer Töchter und die Unterstützung der Schule sowie den Lehrern für ihren Einsatz, die Schülerinnen zu selbständigen, verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu formen. Sie ermunterte die Absolventinnen, wie die Gottesmutter Maria sensibel für die Nöte der Menschen und dadurch „Königinnen von morgen“ zu sein.

“Wir freuen uns mit den Abschlussschülerinnen, gratulieren herzlich und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute."

Berich von: Janina Sollbach