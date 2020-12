Radteam Nestwärme veranstaltete Jahreshauptversammlung und Benefizfahrt

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 14:34 Uhr

Durch neue Ideen und Konzepte wurde sie einheitlich wieder gewählt. Als Zweiten Vorsitzenden wurde ein neues Radmitglied Nathan Schreiner aus Neustadt/Pfalz gewählt, da auch er dem Radteam bei organisatorischen Dingen verschiedener Cyclingevents besonders zur Seite stand.

Am folgenden Samstag hatte das Radteam Nestwärme anstatt der diesjährigen Benefizfahrt dann doch eine kleine Radausfahrt zu einigen Sponsoren, auch mit Personen die eine körperliche Einschränkung haben, gefahren. Unter anderem mit Start im Hotel Contel zum langjährigen Sponsor und Gönner Edeka Kreuzberg. Hier waren war man besonders erfreut, das Familie Kreuzberg uns neben Getränken nochmals mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt. Die Weiterfahrt zu Ikea, war ebenso mit einer Überraschung, nämlich einem zweites Obstfrühstück für die Power, die die Radfahrer an der Tagestour benötigen sollten. Ein Smalltalk bei der Firma Kfz Lackierung Howahl über dessen Arbeiten endete ebenso mit einer Spende. Nächster Stopp sollte bereits in Kettig beim Kulturcafé Tante Miesche sein, welches einige der Radfahrer neu kennen lernten. Denn hier besteht eine Kooperation mit Magdalena Lemm, der Inhaberin. So findet am 16. Oktober ein Komödienabend mit Rainer Zufall mit Benefizcharakter statt.

Dann wurde endlich mal mehr Rad gefahren. Der nächste Besuch bei der Firma Herzwärme aus Neuwied stand auf dem Programm. Hier durfte man aufgrund der letzten Entrümpelungsaktion tatsächlich einen Scheck über 500 Euro Spende von its for kids entgegen nehmen. Zu guter Letzt trafen die Radfahrer noch auf dem Koblenzer Fahrradtag ein. Zufrieden und mit stolz kann das Radteam Nestwärme trotz Corona-Ausfällen einen Betrag von 35.020 Euro an den Verein Nestwärme weiterleiten. Es lohnt sich ehrenamtlich tätig zu sein, wenn man die Kinderaugen funkeln sieht und den Familien hierbei in der Pflege unterstützen kann. „Bei Interesse freuen wir uns, dich kennen zu lernen.“